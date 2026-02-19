Первый грузовой поезд отправился по коридору Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Таджикистан

CentralAsia (TJ) - По мультимодальному транспортному коридору Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Таджикистан отправился первый грузовой поезд. Состав стартовал со станции Ланьчжоу (КНР) и проследует до станции Душанбе-2, сообщили в пресс-службе узбекского акционерного общества «Узтемирйулконтейнер».

Отмечается, что «Узтемирйулконтейнер» является одним из учредителей созданного в Китае совместного предприятия UTK International Logistics, которое отправило пилотный состав по маршруту, соединяющему Китай со странами Центральной Азии.

Как уточняется, проект стал практическим шагом в реализации договорённостей об углублении регионального сотрудничества и развитии транспортных связей, достигнутых на встрече президентов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Душанбе в 2025 году.

Первый поезд состоит из восьми сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления и строительной техникой. Общая протяжённость маршрута превышает 3,5 тыс. километров, а время в пути, как ожидается, составит не более 18–20 дней.

Подчёркивается, что благодаря поддержке инициатив в логистическом секторе со стороны АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») на данном мультимодальном маршруте установлены тарифные льготы для перевозчиков. Это подтверждает готовность компании к организации стабильного и регулярного движения грузовых поездов по направлению Китай — Центральная Азия.

Ранее, в июле 2025 года, сообщалось, что власти Китая впервые отправили железнодорожный состав из города Ухань провинции Хубэй по маршруту мультимодальных международных грузоперевозок Китай — Кыргызстан — Узбекистан, тем самым расширив логистическую сеть, соединяющую страну с государствами Центральной Азии.

