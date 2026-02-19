Главы стран Центральной Азии поздравили мусульман с началом месяца Орозо

CentralAsia (CA) - 19 февраля 2026 года начался священный для мусульман месяц Орозо (Рамазан). Президенты стран Центральной Азии выступили с поздравлениями по случаю его наступления, отметив духовное значение этого периода, важность милосердия, единства и благотворительности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с началом Рамазана, назвав его воплощением добра, милосердия и душевной щедрости. Он подчеркнул, что в благословенные дни узбекистанцы встречают месяц поста в атмосфере мира, сплоченности и согласия. Глава государства отметил проводимую в стране подготовительную работу, включая благоустройство махаллей, мечетей и медресе, помощь нуждающимся и поддержку пожилых людей, что способствует укреплению межнационального согласия и религиозной толерантности.

Мирзиёев также обратил внимание на проводимые в последние годы реформы, направленные на защиту прав человека и социальную справедливость, подчеркнув особую роль махалли как основы общества. По его словам, в дни Рамазана планируется проведение благотворительных мероприятий и церемоний открытия Центра исламской цивилизации в Ташкенте и комплекса Имама Бухари в Самарканде. Президент выразил пожелание прекращения конфликтов и укрепления мира и сотрудничества во всем мире.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил, что священный месяц является временем духовного очищения, нравственного совершенствования и проявления милосердия к ближним. По его словам, Ораза воспитывает стойкость, терпение, скромность и ответственность. Глава государства подчеркнул, что духовные ценности Рамазана созвучны принципам верховенства закона, справедливости и патриотизма, которые лежат в основе развития страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан с наступлением благословенного месяца Рамазан, пожелав каждой семье благополучия, мира и успехов. Он подчеркнул, что смысл поста заключается не только в воздержании от еды и питья, но и в очищении души, самоконтроле и совершении добрых дел. Рахмон призвал уделять особое внимание помощи нуждающимся, поддержке родителей и воспитанию детей, а также подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны на фоне глобальных вызовов.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, поздравляя граждан со священным месяцем Орозо, отметил, что этот период является символом благотворительности, доброты и гуманизма. По его словам, туркменский народ, приверженный принципам дружбы и добронравия, традиционно чтит духовные ценности ислама, соблюдая пост, совершая молитвы и проводя трапезы разговения в кругу семьи. Глава государства пожелал гражданам здоровья, счастья и успехов во имя дальнейшего процветания страны.

Месяц Орозо занимает особое место в жизни мусульман, являясь временем духовного очищения, укрепления веры и совершения благих поступков.