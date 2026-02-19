Узбекистан и США подписали пакет соглашений и представили совместные инвестиционные проекты в Вашингтоне

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках деловой программы визита в город Вашингтон принял участие в церемонии подписания двусторонних документов и презентации совместных проектов с американскими партнёрами.

В мероприятии участвовали представители правительства и финансовых институтов США, включая торгового представителя Джеймисона Грира, специального посланника президента Паоло Замполли, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, а также руководители крупных компаний Traxys, Valmont Industries, Gulf Oil, Aviagen Broiler Breeding Group, John Deere, BlackRock Financial Markets Advisory, Oppenheimer и других. По видеосвязи к встрече также присоединились главы регионов Узбекистана.

В своём выступлении Мирзиёев отметил, что встреча в новом практическом формате стала логическим продолжением ранее проведённого «круглого стола» и отражает переход экономического сотрудничества между Узбекистаном и США на уровень стратегического доверия.

«Сегодня на первый план выходят надежность партнеров, предсказуемость правил и долгосрочные горизонты сотрудничества. Именно в этой логике мы выстраиваем взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки», — подчеркнул глава государства.

Президент обозначил ключевые ориентиры социально-экономического развития страны и отметил, что экономическая повестка является одной из основных опор стратегического партнёрства между двумя государствами. В числе приоритетных направлений совместной работы названы проекты в сфере критического сырья, нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства и птицеводства.

Отдельно была отмечена роль Корпорации международного финансового развития США и Эксимбанка США как системных партнёров в сопровождении инвестиционных сделок, а также важность активного использования потенциала совместного Делового и инвестиционного совета.

В рамках углубления межрегионального сотрудничества поручено организовать визиты руководителей областей Узбекистана в партнёрские штаты США.

В присутствии президента были подписаны двусторонние документы, предусматривающие реализацию проектов по строительству сети автозаправочных станций, внедрению технологий дождевального орошения, добыче и поставке критических минералов, созданию птицеводческого кластера, развитию агропромышленного комплекса, финансового рынка и улучшению инвестиционного климата.