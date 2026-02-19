Президент, спикер парламента, премьер-министр приветствуют долгожителей

CentralAsia (MNG) - Утром первого дня лунного Нового года XVII шестидесятилетнего цикла, года Огненной Лошади под названием «Сүрээр Дарагч», президент Хүрэлсүх Ухнаа, спикер Государственного великого Хурала Учрал Ням-Осор и премьер-министр Занданшатар Гомбожав выразили свое почтение пожилым людям, поздравив их и пожелав им всего наилучшего. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Государственном дворце на церемонии государственного приветствия присутствовали пожилые люди в возрасте от 80 до 95 лет. Они представляли сферы государственной службы, среди них были почетные матери, а также представители образования, науки, промышленности, обороны, культуры и искусства.

Среди старейшин, присутствовавших на государственном торжественном приветствии, были:

Цэрэв Аазай – Кавалер I и II орденов Славной Матери.

Адьяа Луушваа – экономист

Гунгаадорж Шарав – Общественный и государственный деятель, Герой Труда.

Дулмаа Аюур – биолог, академик, Герой Труда

Хайдав Жамбал – Заслуженный работник промышленности, и бывший борец национальной борьбы с титулом "арслан"

Алиасүрэн Нямсүрэн - генерал-майор

Дашдорж Цэрэндорж – Народный учитель, Заслуженный учитель

Должин Дамдинсамбуу – учитель начальных классов

Дэлгэржаргал Шарав – заслуженная актриса

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения