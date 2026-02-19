экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент, спикер парламента, премьер-министр приветствуют долгожителей

CentralAsia (MNG) -  Утром первого дня лунного Нового года XVII шестидесятилетнего цикла, года Огненной Лошади под названием «Сүрээр Дарагч», президент Хүрэлсүх Ухнаа, спикер Государственного великого Хурала Учрал Ням-Осор и премьер-министр Занданшатар Гомбожав выразили свое почтение пожилым людям, поздравив их и пожелав им всего наилучшего. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Государственном дворце на церемонии государственного приветствия присутствовали пожилые люди в возрасте от 80 до 95 лет. Они представляли сферы государственной службы, среди них были почетные матери, а также представители образования, науки, промышленности, обороны, культуры и искусства.

Среди старейшин, присутствовавших на государственном торжественном приветствии, были:

  • Цэрэв Аазай – Кавалер I и II орденов Славной Матери.
  • Адьяа Луушваа – экономист
  • Гунгаадорж Шарав – Общественный и государственный деятель, Герой Труда.
  • Дулмаа Аюур – биолог, академик, Герой Труда
  • Хайдав Жамбал – Заслуженный работник промышленности, и бывший борец национальной борьбы с титулом "арслан"
  • Алиасүрэн Нямсүрэн - генерал-майор
  • Дашдорж Цэрэндорж – Народный учитель, Заслуженный учитель
  • Должин Дамдинсамбуу – учитель начальных классов
  • Дэлгэржаргал Шарав – заслуженная актриса
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com