Президент, спикер парламента, премьер-министр приветствуют долгожителей

CentralAsia (MNG) - Утром первого дня лунного Нового года XVII шестидесятилетнего цикла, года Огненной Лошади под названием «Сүрээр Дарагч», президент Хүрэлсүх Ухнаа, спикер Государственного великого Хурала Учрал Ням-Осор и премьер-министр Занданшатар Гомбожав выразили свое почтение пожилым людям, поздравив их и пожелав им всего наилучшего. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В Государственном дворце на церемонии государственного приветствия присутствовали пожилые люди в возрасте от 80 до 95 лет. Они представляли сферы государственной службы, среди них были почетные матери, а также представители образования, науки, промышленности, обороны, культуры и искусства.
Среди старейшин, присутствовавших на государственном торжественном приветствии, были:
- Цэрэв Аазай – Кавалер I и II орденов Славной Матери.
- Адьяа Луушваа – экономист
- Гунгаадорж Шарав – Общественный и государственный деятель, Герой Труда.
- Дулмаа Аюур – биолог, академик, Герой Труда
- Хайдав Жамбал – Заслуженный работник промышленности, и бывший борец национальной борьбы с титулом "арслан"
- Алиасүрэн Нямсүрэн - генерал-майор
- Дашдорж Цэрэндорж – Народный учитель, Заслуженный учитель
- Должин Дамдинсамбуу – учитель начальных классов
- Дэлгэржаргал Шарав – заслуженная актриса