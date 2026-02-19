В Ташкенте супругов подозревают в торговле человеческими органами

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержана супружеская пара, подозреваемая в незаконной торговле человеческими органами и тканями. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 37-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, действовал в сговоре со своей супругой. Они распространяли в социальных сетях видеоролики, в том числе с участием детей, якобы нуждающихся в донорских органах, и таким образом искали потенциальных доноров и клиентов. На опубликованных МВД кадрах видна Telegram-группа под названием «Нужен донер (sic) почки» с более чем 100 участниками, где пользователи сообщали о финансовых трудностях и готовности продать орган.

Следствие установило, что подозреваемый, который сам ранее перенёс операцию по трансплантации почки, вывозил людей для проведения операций в клинику «Истиклол» в Душанбе (Таджикистан). Также выявлены лица, оказывавшие ему содействие, среди них — администратор каналов в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133-1 Уголовного кодекса Узбекистана (купля-продажа органов и (или) тканей человека, совершённые повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Подозреваемые задержаны.

В МВД напомнили, что в сентябре 2025 года правоохранительные органы уже пресекли деятельность группы из 12 человек, занимавшихся незаконной трансплантацией органов. Тогда под видом родственных связей доноров отправляли в зарубежную частную клинику, и за два года было организовано 32 операции.

Согласно законодательству Узбекистана, принятому в 2022 году, купля-продажа и вывоз из страны трансплантируемых органов и тканей запрещены. Операции разрешено проводить только государственными медицинскими учреждениями, хотя в настоящее время рассматривается возможность допуска частных клиник. В том же году была введена уголовная ответственность за принуждение граждан к согласию на изъятие органов или тканей для трансплантации и другие преступления в данной сфере.