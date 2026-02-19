В Северной Корее армии передали 50 комплексов систем залпового огня калибра

CentralAsia (CA) - В Пхеньяне (КНДР) состоялась торжественная церемония передачи реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра 600 мм, подготовленных предприятиями оборонной промышленности в качестве «трудового подарка» IX съезду Трудовой партии Кореи. Об этом 19 февраля сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Церемония прошла 18 февраля на площади у Дома культуры «25 апреля». На мероприятии присутствовал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, а также участники съезда партии, руководители отрасли, ученые, инженеры и рабочие оборонных предприятий.

По данным агентства, представители военно-промышленных предприятий доложили, что за два месяца дополнительно произведено 50 комплексов РСЗО крупного калибра 600 мм, которые были переданы армии. Руководитель одного из предприятий вручил Ким Чен Ыну документ о передаче вооружений.

В своем выступлении лидер КНДР выразил благодарность работникам оборонной отрасли и отметил значение модернизации обороноспособности страны. Он подчеркнул, что развитие военного потенциала рассматривается как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

В ходе церемонии Ким Чен Ын также вручил Орден Ким Ир Сена одному из ведущих оборонных предприятий, отличившемуся в реализации задач по обновлению оборонной промышленности, и передал документы о принятии вооружений начальнику Генерального штаба Корейской народной армии. После этого он осмотрел переданную технику.

По информации ЦТАК, после завершения церемонии делегаты съезда и приглашенные лица ознакомились с представленными образцами вооружений.

⇳