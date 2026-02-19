экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Северной Корее армии передали 50 комплексов систем залпового огня калибра

CentralAsia (CA) -  В Пхеньяне (КНДР) состоялась торжественная церемония передачи реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра 600 мм, подготовленных предприятиями оборонной промышленности в качестве «трудового подарка» IX съезду Трудовой партии Кореи. Об этом 19 февраля сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Церемония прошла 18 февраля на площади у Дома культуры «25 апреля». На мероприятии присутствовал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, а также участники съезда партии, руководители отрасли, ученые, инженеры и рабочие оборонных предприятий.

По данным агентства, представители военно-промышленных предприятий доложили, что за два месяца дополнительно произведено 50 комплексов РСЗО крупного калибра 600 мм, которые были переданы армии. Руководитель одного из предприятий вручил Ким Чен Ыну документ о передаче вооружений.

В своем выступлении лидер КНДР выразил благодарность работникам оборонной отрасли и отметил значение модернизации обороноспособности страны. Он подчеркнул, что развитие военного потенциала рассматривается как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

В ходе церемонии Ким Чен Ын также вручил Орден Ким Ир Сена одному из ведущих оборонных предприятий, отличившемуся в реализации задач по обновлению оборонной промышленности, и передал документы о принятии вооружений начальнику Генерального штаба Корейской народной армии. После этого он осмотрел переданную технику.

По информации ЦТАК, после завершения церемонии делегаты съезда и приглашенные лица ознакомились с представленными образцами вооружений.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com