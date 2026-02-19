На переговорах в Женеве по Донбассу компромисса нет, - Зеленский

CentralAsia (CA) - На переговорах в Женеве по мирному урегулированию в Украине сторонам не удалось сблизить позиции по территориальному вопросу, несмотря на определённый прогресс в обсуждении режима прекращения огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 18 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам украинского лидера, стороны приблизились к взаимопониманию по военным аспектам, в частности по вопросам мониторинга соблюдения возможного режима прекращения огня. Он отметил, что после установления перемирия планируется подписание отдельного документа, фиксирующего механизмы контроля, при этом ведущую роль в мониторинге, как ожидается, будут играть США.

«По военному направлению мы ближе к соглашению, чем по политическому, потому что военные обсуждали, как осуществлять мониторинг прекращения огня, когда политическая воля откроет эти возможности», - сказал Зеленский.

В то же время политический блок переговоров, по его словам, остаётся наиболее сложным. Президент Украины отметил, что по территориальному вопросу участники переговоров заняли «буквально три разные позиции».

Зеленский напомнил, что Украина поддерживает ранее озвученное американской стороной предложение — сначала прекратить огонь, а затем обсуждать статус временно оккупированных территорий дипломатическим путём. Он подчеркнул, что Киев готов рассматривать различные форматы переговоров для продолжения диалога, однако это не означает согласия на все инициативы.

Говоря о предложениях США, президент сообщил, что обсуждался вариант добровольного вывода украинских войск с подконтрольной Киеву части Донбасса в обмен на завершение войны. Зеленский заявил, что Украина не может согласиться на такой сценарий, поскольку рассматривает эти территории как свои.

«Мы не можем просто уйти. Это наша территория. И та часть, что временно оккупирована, — тоже наша. Мы не признаем российский контроль ни юридически, ни де-факто. Но давайте остановимся там, где мы находимся. Это будет компромиссом», - отметил он.

Президент также подчеркнул, что украинское общество не готово идти на территориальные уступки, учитывая значительные человеческие потери в ходе войны. По его словам, вопрос территорий носит не только политический, но и стратегический характер, поскольку связан с будущей безопасностью страны.

«Донбасс — это часть наших ценностей. Дело не только в земле. Даже при наличии гарантий безопасности никто не сможет гарантировать, что Путин не придёт снова», - сказал Зеленский.