Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

CentralAsia (CA) -  Центральный окружной суд Сеула 19 февраля приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке введения военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщают Южнокорейские СМИ.

Бывший глава государства признан виновным в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу.

Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни. Сам Юн Сок Ёль, который с момента задержания находится под стражей, вину не признаёт. Он утверждает, что действовал в рамках президентских полномочий и пытался привлечь внимание к блокированию работы правительства оппозиционными партиями. Его адвокат сообщил, что намерен обсудить с подзащитным возможность подачи апелляции, назвав решение суда необоснованным.

Попытка введения военного положения в Южной Корее в декабре 2024 года провалилась из-за сопротивления парламента. Ситуация привела к отстранению Юн Сок Ёля от должности и вызвала серьёзный общественно-политический кризис в стране.

Всего в связи с этими событиями против бывшего президента было возбуждено восемь уголовных дел. Ранее, в январе 2026 года, тот же суд уже приговорил его к пяти годам лишения свободы по ряду обвинений. Тогда Юн Сок Ёля признали виновным в использовании службы президентской охраны для воспрепятствования исполнению судебного ордера на арест, а также в фабрикации официальных документов и нарушении предусмотренных законом процедур введения военного положения.

