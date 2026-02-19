Премьер Польши призвал сограждан покинуть Иран

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан своей страны, находящихся в Иране, немедленно покинуть территорию республики на фоне возможной эскалации ситуации в регионе. Об этом он заявил 19 февраля, его слова приводит польский телеканал Polsat.

Глава польского правительства отметил, что в случае развития военного сценария возможность эвакуации может оказаться ограниченной.

«Я не хочу никого пугать возможными событиями, но все мы знаем, о чём я говорю. Возможность конфликта вполне реальна, и через несколько десятков часов об эвакуации не будет и речи», — заявил Туск.

Ранее американские СМИ сообщили о значительном наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон перебрасывает в регион дополнительные истребители F-22 и F-35, самолёты управления и координации, а также направляет второй авианосец. По оценкам источников издания, такие силы позволят США проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

При этом, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно дальнейших действий в отношении Ирана, и окончательный сценарий развития событий остаётся неопределённым.