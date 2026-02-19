В Великобритании задержали бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна

CentralAsia (CA) - Британская полиция задержала брата короля Великобритании Карла III — принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — на фоне расследования, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 19 февраля сообщили ряд мировых СМИ.

Правоохранители прибыли в резиденцию принца на территории поместья Сандрингем. 66-летний бывший член королевской семьи задержан по подозрению в совершении должностного преступления.

Ранее полиция сообщала, что ведёт консультации с прокуратурой относительно расследования сведений о возможной передаче принцем Эндрю правительственных документов Великобритании Джеффри Эпштейну. В настоящее время правоохранительные органы оценивают поступившую информацию на предмет наличия признаков уголовного преступления и необходимости проведения полномасштабного расследования.

Принц Эндрю оказался в центре скандала вокруг Эпштейна ещё в 2019 году, когда американка Вирджиния Джуфре выдвинула против него обвинения. После этого он отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи. Его имя также фигурировало в опубликованных материалах по делу Эпштейна, включая фотографии, обнародованные в последних партиях документов.

В декабре 2025 года король Карл III лишил своего брата всех королевских титулов.