Монгольская семья приобрела дом в Гонконге за $31.5 млн, планируя выйти на пенсию

Г-жа Цэлмүүн Нямтайшир, президент и генеральный директор «Монголын Алт», заявила, что дом предназначен для проживания пенсионеров в семейном кругу. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Семья, владеющая одним из крупнейших горнодобывающих конгломератов Монголии, приобрела отдельно стоящий дом в престижном южном районе Гонконга за 247 млн HKD ($31.5 млн), намереваясь использовать его в качестве «резиденции для пенсионеров в семейном кругу».

Согласно данным земельного кадастра, компания Tisara Holdings, директором которой является Цэлмүүн Нямтайшир, 29 января подписала предварительное соглашение о приобретении дома № 5 в комплексе One Stanley по адресу: улица Вонг Ма Кок, 128.

Цэлмүүн является президентом и генеральным директором «Монголын Алт» (MAK), конгломерата, основанного в 1993 году ее отцом, Нямтайширом Бямбаа. Она также является неисполнительным членом совета директоров XacBank, монгольской банковской и финансовой компании.

