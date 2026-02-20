Монгольская семья приобрела дом в Гонконге за $31.5 млн, планируя выйти на пенсию

CentralAsia (MNG) -
Г-жа Цэлмүүн Нямтайшир, президент и генеральный директор «Монголын Алт», заявила, что дом предназначен для проживания пенсионеров в семейном кругу. Об этом информирует MiddleAsianNews.
Семья, владеющая одним из крупнейших горнодобывающих конгломератов Монголии, приобрела отдельно стоящий дом в престижном южном районе Гонконга за 247 млн HKD ($31.5 млн), намереваясь использовать его в качестве «резиденции для пенсионеров в семейном кругу».
Согласно данным земельного кадастра, компания Tisara Holdings, директором которой является Цэлмүүн Нямтайшир, 29 января подписала предварительное соглашение о приобретении дома № 5 в комплексе One Stanley по адресу: улица Вонг Ма Кок, 128.
Цэлмүүн является президентом и генеральным директором «Монголын Алт» (MAK), конгломерата, основанного в 1993 году ее отцом, Нямтайширом Бямбаа. Она также является неисполнительным членом совета директоров XacBank, монгольской банковской и финансовой компании.