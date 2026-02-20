Реклама косметики, в которой упоминаются румяные щеки монгольского младенца, вызвала споры

Южнокорейский косметический бренд столкнулся с обвинениями в расизме после того, как в четверг в онлайн-сообществах появились сообщения о том, что один из его румян рекламировался с использованием фразы «щеки как у монгольского младенца», сообщает MiddleAsianNews.

Бренд, специализирующийся на декоративной косметике, такой как румяна и помады, выпустил увлажняющие румяна в декабре прошлого года. В сообщениях, опубликованных на различных онлайн-платформах, один из девяти оттенков, «Mocha pop», был описан как румяные щеки «очаровательного монгольского младенца».

Скандал вокруг «монгольских детских румян» разгорелся 19 числа прошлого месяца, когда монгольская инфлюенсерша в Instagram Халиун опубликовала в Reels видео под названием «Неужели корейский бренд только что навесил стереотип на монгольских детей?».

В видео, которое набрало 270 000 просмотров, Халиун заявила: «Как монголка, я могу сказать, что румяные щеки часто ассоциируются с людьми, которые вели кочевой образ жизни из-за суровых погодных условий. Честно говоря, я очень разочарована тем, что мы до сих пор делаем это в 2026 году».

Это вызвало критику, сопровождавшуюся комментариями вроде: «Это расизм» (пользователь Daum Cafe 'ne***'), «Если бы я был монголом, это звучало бы немного уничижительно» (анонимный пользователь сообщества 'Theqoo') и «Люди даже не понимают, почему стереотип вообще существует» (пользователь Instagram 'ne***').

Монгольские пользователи сети также согласились, оставив комментарии вроде: «Это описание цвета румян странное и ненужное», «Очень странно называть только название одной страны» и «Как монгол, я испытываю смешанные чувства».

Интернет-сообщество Theqoo также опубликовало критические замечания, такие как: «Это ничем не отличается от использования цвета волос иностранного младенца в качестве названия продукта или от названия «контактные линзы для смешанных рас», «Действительно ли было бы нормально называть это «щечки корейского младенца»?» и «Кто-нибудь обрадуется, услышав «К-ссангсу» или «К-филлер»?», а один из комментариев предположил: «Если бы «корейский макияж глаз» использовался на Западе, это вызвало бы бурю негодования».

По состоянию на 14-е число, фраза на странице продукта была незаметно изменена на «цвет, который выглядит так, будто он слегка обгорел на солнце».

По мере глобального распространения корейской косметики критика по поводу случаев недостаточной расовой чувствительности продолжает расти.

Местные пользователи поддержали критику, некоторые из них утверждали, что бренду следовало быть осторожнее в формулировках, учитывая растущее глобальное влияние корейской косметики.

«Возможно, маркетолог, написавший это, просто посчитал монгольских младенцев милыми и не хотел никого обидеть. Но теперь, когда корейская косметика популярна во всем мире, нам следует быть более внимательными к тому, как подобные вещи могут восприниматься как расистские», — написал один из пользователей на Threads.

«Было бы нормально, если бы зарубежный косметический продукт рекламировался с использованием фразы „двойные веки корейских женщин“, потому что кореянки известны своими успехами в хирургии двойных век? Если же посмотреть на это с другой стороны, независимо от намерений, это неизбежно будет воспринято как расизм», — прокомментировал другой пользователь.

На фоне растущей критики компания недавно изменила описание на "прекрасный насыщенный розовый цвет мокко, словно слегка согретый солнцем".

Монгольская девушка Номин (25) сказала о «красных щеках монгольского младенца»: «В прошлом над некоторыми детьми с красными щеками издевались и использовали это выражение как намёк на то, что они из сельской местности». Она добавила: «Я надеюсь, что люди понимают культурные и экологические особенности каждой страны и что это выражение не будет интерпретироваться с негативными коннотациями».

Эта полемика пересекается с термином «сальсаек» (телесный цвет), который долгое время использовался в корейском обществе без разбора.

В прошлом светло-бежевый цвет карандашей и красок обычно называли «сальсаек» (телесный цвет). Однако эта практика подвергалась критике за поощрение расизма, поскольку предполагала, что цвет кожи европеоидов или азиатов является «стандартом».

После неоднократных критических замечаний о том, что этот термин отталкивает людей с разными оттенками кожи, в 2002 году он был пересмотрен и заменен на «абрикосовый цвет» (цвет сальгу) или «светло-оранжевый цвет» (светло-оранжевый) в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по правам человека Кореи.

