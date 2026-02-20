Посол Монголии встретился со Скоттом Кирби, исполнительным директором United Airlines

CentralAsia (MNG) -

В мае 2025 года в Монголии впервые приземлился самолет Boeing 737-800 ведущей американской авиакомпании United Airlines.

Как сообщает MiddleAsianNews, «посол Монголии в Вашингтоне Батбаяр Өлзийдэлгэр встретился с испольнительным директором United Airlines Скоттом Кирби 10 февраля 2026 года».

В ходе встречи обсуждалась региональная и международная ситуация, будущие тенденции в авиационной отрасли, а также подробно рассматривались вопросы продолжающегося сотрудничества между двумя странами в авиационном секторе.

Они обсудили региональные и международные события, новые тенденции в авиационном секторе и текущее состояние сотрудничества Монголии и США в области гражданской авиации, отметив, что запуск компанией United рейсов в Улан-Батор представляет собой важный шаг в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Монголией и США как «третьим соседом», и обсудили пути дальнейшего сотрудничества.

