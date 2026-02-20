Атмосферная колонна для первого монгольского НПЗ готова к пути: Мумбай – Тяньцзинь – Алтанширээ

CentralAsia (MNG) - Изготовлена атмосферная ректификационная колонна для строящегося НПЗ в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь. Об этом было объявлено на странице Монгольского нефтеперерабатывающего завода в Facebook.

Оборудование высотой 58.4 м, диаметром 3,2 м и массой 245 т произведено компанией KCP Limited (Ченнаи, Индия).

После 17 этапов входного и операционного контроля (гидроиспытания, НК) колонна законсервирована азотом и подготовлена к мультимодальной перевозке. В целях транспортировки колонна будет разделена на четыре секции. Доставка запланирована морским транспортом из порта Мумбаи (Индия) в середине февраля с последующей перевалкой в порту Тяньцзинь (Китай) и автоперевозкой спецтранспортом до площадки НПЗ в Монголии.

В декабре 2025 года комиссия в составе руководства и инженеров проекта Монгольского нефтеперерабатывающего завода провела приемочные испытания и подтвердила соответствие колонны техническим регламентам. Оборудование было признано готовым к отгрузке и установке.

