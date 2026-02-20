экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Атмосферная колонна для первого монгольского НПЗ готова к пути: Мумбай – Тяньцзинь – Алтанширээ

CentralAsia (MNG) -  Изготовлена атмосферная ректификационная колонна для строящегося НПЗ в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь. Об этом было объявлено на странице Монгольского нефтеперерабатывающего завода в Facebook.

Оборудование высотой 58.4 м, диаметром 3,2 м и массой 245 т произведено компанией KCP Limited (Ченнаи, Индия).  

После 17 этапов входного и операционного контроля (гидроиспытания, НК) колонна законсервирована азотом и подготовлена к мультимодальной перевозке. В целях транспортировки колонна будет разделена на четыре секции. Доставка запланирована морским транспортом из порта Мумбаи (Индия) в середине февраля с последующей перевалкой в порту Тяньцзинь (Китай) и автоперевозкой спецтранспортом до площадки НПЗ в Монголии.

В декабре 2025 года комиссия в составе руководства и инженеров проекта Монгольского нефтеперерабатывающего завода провела приемочные испытания и подтвердила соответствие колонны техническим регламентам. Оборудование было признано готовым к отгрузке и установке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com