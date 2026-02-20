ООН объявила о признаках этнических чисток в секторе Газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило о признаках этнических чисток, проводимых Израилем в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в докладе, представленном 19 февраля в Женеве, передаёт DW.

В документе отмечается, что участившиеся атаки и принудительные переселения, «по всей видимости, направлены на необратимое изгнание палестинцев с окупированных территорий». Доклад охватывает период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Авторы отчёта обвиняют Израиль в тяжёлых нарушениях прав человека, включая попытки добиться демографических изменений в секторе Газа путём систематического разрушения городских кварталов и блокирования гуманитарной помощи. По данным ООН, задокументирована гибель около 460 палестинцев от голода, треть из которых — дети. В документе подчёркивается, что использование голода как метода ведения войны против гражданского населения является военным преступлением и при определённых условиях может квалифицироваться как преступление против человечности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на «атмосферу безнаказанности», при которой, по его словам, израильская судебная система не привлекает к ответственности чиновников и поселенцев за нарушения.

Кроме того, ООН призвала Израиль «как можно скорее» прекратить незаконное присутствие на палестинских территориях, а международному сообществу рекомендовала прекратить поставки оружия стране, поскольку оно, как утверждается, используется с нарушением норм международного гуманитарного права.

В свою очередь Израиль отверг обвинения. Представительство страны в Женеве заявило, что Управление Верховного комиссара ведёт «злонамеренную кампанию демонизации и дезинформации» против государства и сотрудничает с экспертами, не заслуживающими доверия.

Израильские власти также подчеркнули, что Совет ООН по правам человека давно рассматривается ими как необъективная структура.