Звание «Чрезвычайный и Полномочный посол» было присвоено министру МИД Батцэцэг

CentralAsia (MNG) -  Указом Президента Монголии Хурэлсүха Ухнаа, принятым в ознаменование 114-й годовщины со дня образования современной дипломатической службы государства, выдающимся деятелям присвоены высшие дипломатические звания. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

За значительный личный вклад в реализацию приоритетов внешней политики Монголии и многолетнюю плодотворную работу в международных отношениях звание Чрезвычайного и Полномочного Посла было присвоено:

  • министру иностранных дел БАТЦЭЦЭГ Батмөнх;
  • ветерану дипломатической службы БАТХИШИГ Бадамдорж;
  • ветерану дипломатической службы БАЯРХҮҮ Дашдорж;
  • ветерану дипломатической службы МУНДАГБААТАР Лувсандорж;
  • послу Монголии в Республике Казахстан БАЯРХҮҮ Дорж;
  • послу Монголии в Арабской Республике Египет БУЛГАН Энхтүвшин;
  • послу Монголии в Кыргызской Республике ГАНХУЯГ Содном;
  • послу Монголии в Австралийском Содружестве ДАВААСҮРЭН Дамдинсүрэн.

Президент Монголии поздравил работников Министерства иностранных дел и ветеранов дипломатической службы с 114-й годовщиной создания национальной дипломатии и пожелал им дальнейших успехов.

Глава государства подчеркнул, что богатый опыт, глубокие знания и самоотверженный труд поколений дипломатов, направленные на защиту государственных интересов и укрепление независимости Монголии, будут достойно переданы последующим поколениям, а дипломатическое наследие надежно сохранено.

Президент пожелал дипломатам, их семьям и коллегам крепкого здоровья, процветания и плодотворной работы в наступающем году — традиционном Году Огненного Коня по лунному календарю.

