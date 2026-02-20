Звание «Чрезвычайный и Полномочный посол» было присвоено министру МИД Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - Указом Президента Монголии Хурэлсүха Ухнаа, принятым в ознаменование 114-й годовщины со дня образования современной дипломатической службы государства, выдающимся деятелям присвоены высшие дипломатические звания. Об этом сообщила пресс-служба Президента.
За значительный личный вклад в реализацию приоритетов внешней политики Монголии и многолетнюю плодотворную работу в международных отношениях звание Чрезвычайного и Полномочного Посла было присвоено:
- министру иностранных дел БАТЦЭЦЭГ Батмөнх;
- ветерану дипломатической службы БАТХИШИГ Бадамдорж;
- ветерану дипломатической службы БАЯРХҮҮ Дашдорж;
- ветерану дипломатической службы МУНДАГБААТАР Лувсандорж;
- послу Монголии в Республике Казахстан БАЯРХҮҮ Дорж;
- послу Монголии в Арабской Республике Египет БУЛГАН Энхтүвшин;
- послу Монголии в Кыргызской Республике ГАНХУЯГ Содном;
- послу Монголии в Австралийском Содружестве ДАВААСҮРЭН Дамдинсүрэн.
Президент Монголии поздравил работников Министерства иностранных дел и ветеранов дипломатической службы с 114-й годовщиной создания национальной дипломатии и пожелал им дальнейших успехов.
Глава государства подчеркнул, что богатый опыт, глубокие знания и самоотверженный труд поколений дипломатов, направленные на защиту государственных интересов и укрепление независимости Монголии, будут достойно переданы последующим поколениям, а дипломатическое наследие надежно сохранено.
Президент пожелал дипломатам, их семьям и коллегам крепкого здоровья, процветания и плодотворной работы в наступающем году — традиционном Году Огненного Коня по лунному календарю.