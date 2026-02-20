Бывший принц Великобритании Эндрю освобождён после допроса

// Reuters

CentralAsia (CA) - Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, задержанный 19 февраля в рамках расследования, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был освобождён из полицейского участка вечером того же дня после почти 12 часов допроса. Об этом сообщили мировые СМИ.

Полиция заявила, что 66-летний бывший член королевской семьи освобождён «под расследование» после ареста по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Такой статус означает, что расследование продолжается, однако официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Ранее в утреннем сообщении правоохранительных органов имя Эндрю напрямую не называлось — полиция сообщала лишь о задержании мужчины старше 60 лет. Также были проведены обыски по двум адресам, связанным с расследованием.

По данным СМИ, следствие изучает информацию о том, что в 2010 году Эндрю мог направлять торговые отчёты Джеффри Эпштейну, ранее осуждённому за сексуальные преступления. Поводом для проверки стали публикации большого массива документов, собранных в ходе американского расследования дела Эпштейна.

Правоохранительные органы подозревают бывшего принца в злоупотреблении служебным положением в период, когда он занимал официальные должности. Сам Маунтбеттен-Виндзор ранее неоднократно отрицал какие-либо правонарушения и заявлял, что сожалеет о своей дружбе с Эпштейном.

Принц Эндрю лишился официальных титулов и обязанностей члена королевской семьи после скандала, связанного с делом Эпштейна, который в 2019 году был найден мёртвым в тюремной камере.