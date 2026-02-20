2 человека погибли, 5 спасены после того, как автомобиль провалился сквозь трещину во льду на озере Хубсугул

- Монголия, происшествия
- 9:34, 20 февраля 2026
- Просмотров: 129
CentralAsia (MNG) - По данным управления по чрезвычайным ситуациям аймака Хубсугул, вечером 18 февраля 2026 года в результате падения автомобиля в трещину во льду на озере Хубсугул погибли два человека, еще пятеро были спасены.
Власти сообщили, что микроавтобус УАЗ-452 под управлением О.Б. следовал из сомона Ханх в сомон Ренчинлхүмбэ с семью пассажирами, когда врезался в трещину во льду в районе Хачим местности Далай-Зах и упал в озеро.
Авария произошла примерно в 170 км к северу от центра сомона Ренчинлхүмбэ, примерно в 70 км к северу от села Хатгал и в 62 км к востоку от Ренчинлхүмбэ. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 20:16.
В результате инцидента в автомобиле утонули один взрослый и один ребенок, а пятеро пассажиров выжили.
Власти вновь призвали граждан воздержаться от поездок по льду озер, чтобы сэкономить время или сократить путь, подчеркнув, что трещины во льду могут образовываться неожиданно и представлять крайнюю опасность. Жителям и путешественникам рекомендуется следовать предупреждениям профессиональных и метеорологических служб и избегать подвергать себя и других опасности.