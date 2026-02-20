Трамп продлил санкции против России из-за Крыма на год

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год санкционный режим против России, введённый после присоединения Крыма в 2014 году. Соответствующий документ опубликован 19 февраля в электронной базе Федерального реестра США.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в Указе № 13660», — говорится в документе, подписанном главой Белого дома. Указ был первоначально издан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

Режим чрезвычайного положения предусматривает возможность заморозки активов физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает ответственными за «подрыв демократических процессов и институтов в Украине», а также за угрозу её миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности. С тех пор действие санкций неоднократно продлевалось.

Нынешнее решение принято на фоне продолжающихся международных консультаций по урегулированию войны в Украине. Переговоры в Женеве проходили 17–18 февраля с участием делегаций России, Украины и США.

Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал консультации как тяжёлые, но деловые, отметив, что обсуждения проходили в различных форматах и продолжались два дня. По его словам, следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, однако точная дата пока не определена.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что по ряду вопросов сторонам удалось внести ясность, однако детали переговоров пока не подлежат разглашению. Он также назвал обсуждения с российской стороной «интенсивными и содержательными».