В Улан-Баторе -2°C

CentralAsia (MNG) -

Согласно метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 20 февраля 2026 года в западных и центральных аймах облачно, в других районах переменная облачность. Ночью в западных и северных частях западных аймаках, а также в северных частях центральных аймаках ожидаются снегопады и метели, а днем ​​— в большинстве районов западных и центральных аймаках, а также в северных частях восточных аймаках.

Ветер: юго-западный в аймаках Гоби, юго-западный в других районах, 7-12 метров в секунду, иногда 14-16 метров в секунду; днем ​​в Алтайских горах и ущелье Арц-Богд — 18-20 метров в секунду, иногда достигающий 24 метров в секунду.

Температура воздуха: ночью в Завхане, истоке реки Заг-Байдраг, долине реки Тэс -24…-29°C, в озере Увс и Дархадской котловине, долине реки Идэр -20…-25°C, в горных хребтах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, долинах рек Эг, Үүр, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн -15…-20°C, в котловинах Великих озёр, предгорьях Хангайского хребта, южной части Гоби, на пологих склонах -1…-6°C, в других районах -8…-13°C, днём в озере Увс и Дархадской котловине, долине реки Тэс -13…-18°C, в Завхане, истоке реки Заг-Байдраг, долине реки Идэр -9…-14°C, в горных хребтах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, и -4…-9°C в горах Хангай и Хубсугул, а также в бассейне Орхон-Сэлэнгэ, в южной части Гоби — на 9–14°C, в Дорнод-Дарьгангаской степи, предгорьях Хангайских гор, северной части Гоби и на склонах с небольшим количеством снега — на 3–8°C, а в других районах — на 0–5°C.

В Улан-Баторе также предсказывается облачно. Ночью снега не будет, днем ​​ожидаются снег и метели. Ночью ветер юго-западный, днем ​​юго-западный или северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами достигающий 12-14 метров в секунду. Температура ночью от -9 до -11°C, днем от​​ 0 до -2°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения