Magnolian: Моя главная цель — не повторяться

Дөлгөөн Баясгалан (Magnolian)

CentralAsia (MNG) -

Прочитайте интервью с обычным молодым монгольским певцом, который рассказывает историю о том, как он стал знаменитым на родине, затем сумел выйти на международную сцену и как сочиняет свои песни.

Примерно 10 лет назад в магазине Hi-Fi Records состоялась скромная, камерная презентация шеститрекового альбома «Famous Men». Песня «The Bride and the Bachelor» из этого релиза позже вошла в популярный сериал Netflix «Outer Banks», а другая его композиция, «Crimson», прозвучала в фильме «The Case File». Многие зрители, вероятно, узнают эти треки, поскольку его музыка незаметно, но запоминающимся образом сопровождала визуальное повествование на разных платформах.

«Как зритель, я часто ощущала, что некоторые из самых красивых и эмоционально насыщенных сцен в отмеченном наградами фильме режиссера Сэнгэдоржа Жанчивдоржа «Продавщица» (2021) действительно ожили и обогатились глубиной, цветом и атмосферой благодаря музыке Дөлгөөна Баясгалана (Magnolian). Саундтрек не просто сопровождал фильм; он усиливал его эмоциональное воздействие», — пишет журналистка Хүслэн Дүүрэнжаргал.

Прошлым летом несколько его (Дөлгөөн Баясгалан) песен также вошли в состав «Death Stranding 2: On the Beach», долгожданной игры Хидео Кодзимы, которого многие считают живой легендой в мире видеоигр. Когда его спросили об этом достижении, он ответил просто и в свойственной ему манере: «Самое важное — это чтобы сама песня была хорошей». Это сдержанное замечание, пожалуй, лучше всего отражает его художественную философию.

Стоит также упомянуть, что Дөлгөөн Баясгалан вместе со своим другом Хонгором Ганбатом основал «Fat Cat Jazz Club» — уютный, стильный и тихо очаровательный, скрытый от посторонних глаз клуб в нашем городе. Это заведение стало своего рода «домом» для музыкантов, местом, где живая музыка, теплота и чувство общности естественным образом сочетаются. Итак, представляем вашему вниманию интервью с создателем всего этого: инди-фолк-певцом и автором песен Дөлгөөном (Magnolian).

— У инди-фолка очень своеобразный ритм. Создается ощущение, что он существует на стыке постоянного движения города и спокойствия сельской местности — своего рода промежуточное эмоциональное пространство.

— С самого начала я решил, что буду петь именно в этом жанре. Вместо того чтобы тщательно выбирать один стиль из многих, я просто поделился музыкой, которая «выросла» во мне. Я всегда любил и глубоко тянуло к исполнителям народной музыки. С самого начала я также решил избегать написания песен, требующих исключительно сильного или технически сложного голоса. Я вырос, слушая Fleet Foxes — инди-фолк-группу, образованную в Сиэтле, штат Вашингтон, в 2006 году, — и Bon Iver, певца и автора песен, и это, вероятно, оказало на меня сильное влияние. Я постоянно думал про себя, что хочу создавать музыку в таком же стиле.

— Вы впервые выступили в Playtime в 2015 году, не так ли? И правда ли, что 29 из 30 человек в зале были вашими друзьями или знакомыми?

— Да. И это, вероятно, правда. В то время в Playtime было не так много сцен, особенно тех, которые были предназначены для живой музыки. Помню, как вышел на сцену около 15:00. Когда я посмотрел на публику, в передней части довольно большого открытого пространства стояло всего несколько человек — и все они были знакомыми лицами. Тогда я был еще совсем новичком в написании песен. Я просто стоял там один, играл на гитаре и пел. У меня также было желание выделиться как сольный исполнитель, отличаться от других.

— Сейчас это соотношение должно быть совсем другим, верно?

— Конечно, сейчас всё совсем по-другому (смеётся). Когда я выступал в прошлом году, вся площадка была заполнена людьми. У меня появились слушатели; я нашёл свою аудиторию.

— С тех пор вы создали группу, не так ли?

— В первые годы существования группы её состав менялся довольно часто. Но теперь у нас стабильный состав. Я работаю с Жамухом Наранцацралом на ударных, Даваадоржем Чагнаадоржем и Оюунболдом Баяндалаем на гитаре, а также Баярцэнгэлом Бэхбатом на скрипке. Я бы сказал, что новые идеи, которые мы разработали в ходе обсуждений в группе, действительно повлияли на наш последний альбом. Иногда моя жена Энхжин Батжаргал присоединяется к нам в качестве бэк-вокалистки на крупных концертах. Обычно я сам пишу песни. Сначала я думал только сочинять музыку и в конце концов найти певицу, которая смогла бы «воплотить её в жизнь». Но после долгих и безуспешных поисков я наконец решил: «Хорошо, я просто спою их сам».

— Вы начали учиться играть на гитаре в 12 лет. А когда вы начали сочинять и исполнять собственные песни?

— Когда я только учился играть на гитаре и петь, было время, когда я приглашал девочек из своего класса послушать (смеется). Но тогда я никогда по-настоящему не доводил свои песни до конца. Я сочинял что-то на 30-40 секунд, а потом бросал это дело. Думаю, я начал писать полноценные песни, когда мне было около 16 лет. Примерно в 10 лет я уже играл в группе — мы даже записывали свои песни в студии. После этого я поступил в университет, где изучал изобразительное искусство. Люди, получившие образование в этой области, могут заниматься практически чем угодно. Но я никогда не думал, что смогу зарабатывать этим на жизнь. Мои родители никогда не принимают за меня решения и не говорят: «Делай это, делай то». Многое произошло, прежде чем я наконец смог выпустить свой первый альбом «Famous Men».

— Обложка альбома очень интересная.

Обложка альбома «Famous Men»

— Да. В одном я был абсолютно уверен: я не хотел выпускать альбом со своей фотографией на обложке. Однажды, просматривая старые фотографии, хранившиеся в металлической коробке у нас дома, я наткнулся на это изображение. Я показал это своей жене, и она сразу сказала: «Это действительно здорово». Найти эту фотографию было чистой случайностью, честно говоря. Это очень интригующее изображение, не правда ли? Хотя на ней изображена сельская местность, молодого человека на лошади там нет. Фотография была сделана во время Наадама. Вы знаете, как обычно одеваются люди, когда едут за город летом. Если присмотреться, то можно увидеть трех мужчин, регулирующих антенну, чтобы посмотреть борьбу бөхийн барилдаан.

— Вы говорили, что ваша первая гитара очень много вам дала. Что именно вы имели в виду?

— Гитара, которую мне купили родители, до сих пор сохранилась. Ничего особенного. Но она производит очень "духовное" впечатление, почти как освященная статуя. Я однажды ее сломал, но потом склеил.

— Кого вы читали в последнее время?

— When We Cease to Understand the World («Когда мы перестаём понимать мир») чилийского писателя Бенхамина Лабатута. В нем исследуется, как ученые XX века стали одержимо преданы своей работе и как их открытия были связаны с Первой и Второй мировыми войнами. Также я хотел бы отметить рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Когда я пишу тексты песен, иногда мне в голову совершенно ничего не приходит. Я застреваю — не за что зацепиться. В такие моменты, взяв в руки любую случайную книгу и начав читать, я вдруг получаю вдохновение: «Ага, вот еще один способ писать». Чтобы писать, нужна свобода. Если слишком стараться, напрягаешься. В итоге начинаешь критиковать все, что пишешь.

— Начало песни «All the Different People» из фильма «They Sing Up On The Hill» (2019) очень похоже на песню «She’s Got You High» из фильма «500 Days of Summer».

— Да, это действительно так.

— Бывали ли случаи, когда песня получалась совсем не такой, какой вы её изначально задумывали в процессе написания?

— Да, есть. О какой песне вы хотели бы поговорить?

Дөлгөөн Баясгалан (Magnolian)

— Например, Civil War («Гражданская война»).

— Интересно, что люди мало что спрашивают об этой песне. Я написал примерно половину, а потом мне ничего не пришло в голову — никаких идей вообще. Я не знал, как это закончить. Это было похоже на машину, застрявшую в грязи. Ты продолжаешь толкать, но колёса никак не хотят откручиваться. И всё же, в конце концов, мне удалось закончить. У Caroline («Кэролайн») тоже очень необычная история. Однажды я не смог попасть в свою квартиру. Наверное, я поздно вернулся домой из-за концерта. Все внутри спали, а у меня не было ключа. В итоге я провел всю ночь на лестничной площадке. Я продолжал подниматься по лестнице, и к тому времени, как я добрался до крыши здания, уже взошло солнце. Именно в тот момент мне пришла в голову припев песни. Чувство создания чего-то нового невероятно — такое захватывающее. Помню, как подумал: «Я нашел это, вот оно».

— Могли бы вы рассказать подробнее об этом чувстве? Я слышала, что некоторые ваши слушатели даже с гордостью показывают вашу музыку своим друзьям-иностранцам.

— Сочинение музыки — это то, что ты не можешь контролировать. Это немного похоже на рыбалку. По крайней мере, нужно забросить удочку в море. Иногда удается поймать рыбу; иногда проходят месяцы или даже годы, а ничего не удается поймать. Возможно, я так думаю, потому что читал «Старик и море». И когда ловишь действительно большую рыбу, это кажется подарком от океана. Вот почему для творческой работы необходимы не только талант и мастерство, но и определенная доля удачи. Например, «Индиго» был создан именно так: очень быстро. Я сам едва мог в это поверить. Я был так взволнован, что не мог уснуть. Музыка — это своего рода передатчик. Это как сказать: «Я хочу передать тебе это чувство. У нас с тобой уже одинаковые сердца».

— Так как бы вы оценили изменения, произошедшие с вашими песнями с течением времени?

— Я считаю, что мои новые песни лучше, чем старые. Но я не думаю, что сам процесс написания песен изменился. Обычно, чем больше ты чем-то занимаешься, тем легче это становится. Но для меня это совсем не так. Наоборот, это стало даже сложнее.

— Может быть, творческая работа никогда по-настоящему не становится управляемой?

— Ну, я не уверен. Моя главная цель — не повторяться. Конечно, я мог бы продолжать писать песни, похожие на мои предыдущие. Но это означало бы, что я просто подражаю самому себе. А я этого делать не хочу. Я уже написал большую часть песен для своего нового альбома, и думаю, что они лучше всего, что я делал раньше. Чрезмерное обдумывание при написании песен определенно нежелательно, и это чувствуют слушатели. Существует явная разница между чем-то, что было навязано, и тем, что произошло естественно.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения