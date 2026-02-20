В США выявили сотни фиктивных школ подготовки водителей грузовых авто

CentralAsia (CA) - Министерство транспорта США начало масштабную кампанию по борьбе с фиктивными учебными центрами, выдающими коммерческие водительские удостоверения (CDL) для водителей грузовиков и автобусов. Более 550 таких школ могут быть закрыты за нарушения требований безопасности, сообщает агентство Carscoops.

Учебные центры нарушали стандарты Федерального управления безопасности автотранспортных перевозок (FMCSA) и теперь могут быть исключены из национального реестра поставщиков обучения. В рамках операции за пять дней было проведено более 1,4 тыс. проверочных мероприятий во всех 50 штатах США с участием более 300 инспекторов. В результате были выявлены сотни школ, не соответствующих установленным требованиям.

Как отмечается, нарушения варьировались от фиктивных адресов до отсутствия квалифицированных инструкторов. Некоторые центры не обучали водителей правилам перевозки опасных грузов, использовали неподходящие транспортные средства для обучения или не проводили обязательное тестирование студентов. В отдельных случаях представители школ признавали, что не соответствуют даже требованиям собственных штатов.

На фоне проверки 109 учебных заведений добровольно исключили себя из национального реестра, ещё 448 получили уведомления о возможном исключении из-за несоблюдения базовых стандартов безопасности.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что отрасль грузоперевозок слишком долго функционировала «как на Диком Западе», подчеркнув намерение властей усилить контроль на всех этапах подготовки водителей для повышения безопасности на дорогах.

Отмечается, что нынешняя кампания является частью более широкой инициативы по усилению контроля в сфере грузовых перевозок. Ранее власти США также ужесточили требования к знанию английского языка водителями и приняли меры для предотвращения получения коммерческих лицензий неквалифицированными иностранными гражданами.