Военный самолёт потерпел крушение на западе Ирана, погиб пилот
- Азия и мир, происшествия
- 10:45, 20 февраля 2026
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Военный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Военно-воздушные силы армии Ирана.
По данным военных, инцидент произошёл 19 февраля. В результате авиакатастрофы погиб один из пилотов воздушного судна.
Отмечается, что к месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы для проведения необходимых мероприятий. Причины крушения устанавливаются.
