Военный самолёт потерпел крушение на западе Ирана, погиб пилот

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Военный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Военно-воздушные силы армии Ирана.

По данным военных, инцидент произошёл 19 февраля. В результате авиакатастрофы погиб один из пилотов воздушного судна.

Отмечается, что к месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы для проведения необходимых мероприятий. Причины крушения устанавливаются.