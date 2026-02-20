экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Военный самолёт потерпел крушение на западе Ирана, погиб пилот
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Военно-воздушные силы армии Ирана.

По данным военных, инцидент произошёл 19 февраля. В результате авиакатастрофы погиб один из пилотов воздушного судна.

Отмечается, что к месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы для проведения необходимых мероприятий. Причины крушения устанавливаются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com