Президент Польши подписал закон о реформе системы помощи украинским беженцам

CentralAsia (CA) - Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий отмену специального режима помощи беженцам из Украины и перенос механизмов поддержки в общий закон о защите иностранцев.

Как отмечается в заявлении главы государства, новый документ отменяет экстренные меры, введённые ранее, и устанавливает единые системные правила оказания помощи иностранным гражданам.

«Поддержка — да. Привилегии за счёт поляков — нет», — говорится в сообщении.

Специальный закон о помощи украинцам был принят в 2022 году после начала войны и предусматривал отдельную правовую основу, упрощающую правила проживания, трудоустройства, получения социальных выплат и доступа к образованию для беженцев. Новый закон предусматривает постепенную отмену этой системы, при этом ключевые инструменты поддержки будут интегрированы в общие положения законодательства о защите иностранцев.

В частности, социальные выплаты будут увязаны с трудоустройством в Польше, а также с обязательным посещением детьми школы. Для легализации пребывания украинским гражданам предложат оформить вид на жительство сроком на три года.

Подписанный документ также продлевает срок законного пребывания в Польше для граждан Украины, прибывших из-за войны, до 4 марта 2027 года. Одним из важных изменений становится требование подать заявление на получение идентификационного номера PESEL в течение 30 дней после въезда в страну.