Иран и Россия провели совместные военно-морские учения

CentralAsia (CA) - Иран 19 февраля провёл совместные военно-морские учения с Россией в акватории Оманского залива и северной части Индийского океана. Об этом 19 февраля сообщило издание The Hill.

Отмечается, что российские и иранские моряки отработали взаимодействие с целью улучшения оперативной координации и обмена военным опытом. По словам контр-адмирала Военно-морских сил Ирана Хассана Магсудлу, манёвры были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского сотрудничества между странами.

Также сообщается, что перед началом совместных учений Иран провёл отдельные манёвры, в ходе которых были осуществлены пуски пяти ракет в направлении Ормузского пролива.

Учения прошли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил, что отводит Ирану максимум 10–15 дней на заключение соглашения с Соединёнными Штатами. По его словам, этот срок является предельным для достижения договорённостей.