Россия «на постоянной основе» ужесточит таможенный контроль на границе с Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Россия в рамках работы по «обелению» экономики будет жестко защищать внутренний рынок от недобросовестного импорта, в том числе поступающего в Россию из стран Евразийского экономического союза. Об этом на интеграционном форуме в рамках «Недели российского бизнеса» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что у России открытая таможенная граница с партнерами по ЕАЭС, из-за чего в страну попадают товары, которые создают недобросовестную конкуренцию ее внутреннему рынку. «И здесь мы настроены на очень жесткие меры для того, чтобы пресекать эту недобросовестную практику», — подчеркнул Оверчук.

Частью этой работы стал запуск в текущем году системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), в рамках которой импортер должен подтвердить факт заключения сделки на поставку товара из государства-члена ЕАЭС и оформить в установленном порядке соответствующий документ, отметил вице-премьер.

В сентябре 2025 года «в целях пресечения незаконного ввоза и вывоза товаров и осуществления контроля за их транзитом» Федеральной таможенной службе России было поручено усилить контроль мобильных групп на российско-белорусском, российско-казахстанском участках государственной границы.

«Сразу хочу сказать, что это не какая-то временная кампания, (...) мы будем этот контроль продолжать постоянно. Кто-то пытался отстояться на границе с казахстанской стороны, ждать, когда будет снижено внимание. Не будет. Это наша четкая позиция, и мы будем ее придерживаться», — подчеркнул Оверчук.

Проверки проводятся во взаимодействии с территориальными органами МВД, Росгвардии, пограничной службы ФСБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора. «В 2025 году мобильными группами было выявлено более 9 тыс. транспортных средств, перевозивших 137 тыс. тонн товаров с нарушением законодательства Российской Федерации», — сообщил чиновник.

Параллельно Россия начала борьбу с «серыми» сертификатами, оформляемыми на территории стран ЕАЭС без проведения надлежащей экспертизы.

«Что мы увидели? Мы увидели, что когда мы начали повышать меры контроля у себя, произошло определенное перетекание соответствующих решений на площадки наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу. То есть продукция, поступающая на наш рынок на основании таких документов, не только создает недобросовестную конкуренцию российским товаропроизводителям, но и представляет опасность для потребителя. (...) С целью защиты отечественного рынка от контрафакта в конце 2025 года органы Госконтроля и Росаккредитации получили полномочия к приостановлению действий выданных в странах ЕАЭС сертификатов и деклараций, и соответствующая работа уже начата», — отметил он.

Оверчук также напомнил, что с 11 февраля в ЕАЭС началось применение электронных навигационных пломб, использование которых при транспортировке «должно стать препятствием для попадания на наш внутренний рынок товаров, которых тут быть не должно».

Напомним, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять государств — помимо России, это Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия и Армения.

Комментируя заявление Оверчука, казахстанский политолог Марат Шибутов задался вопросом, насколько установление постоянного таможенного контроля соответствует уставным документам ЕАЭС.

«Согласовано ли это с партнерами? Если нет, то каковы могут быть ответные меры? Все-таки интеграция — это не игра в одни ворота. Белоруссия и Казахстан — важные торговые партнеры, в том числе в условиях беспрецедентного санкционного давления. Похоже, в данном случае текущие фискальные цели ставят впереди долгосрочных целей интеграции», — написал он в своем Telegram-канале.

Минувшей осенью на границе Казахстана и России начали скапливаться многокилометровые пробки из фур. Участники рынка практически сразу назвали их рекордными — в заторах в разные дни насчитывалось от 2,5 тыс. до 15 тыс. грузовиков. При этом таможенные ведомства двух стран перекладывали ответственность за их возникновение друг ни друга. Наконец, в Федеральной таможенной службе России заявили, что виной всему — недобросовестные бизнесмены. Якобы водители фур, планировавшие ввезти товары с нарушениями, во избежание проверок не торопились пересекать границу и ждали дальнейших указаний от владельцев груза. Казахстанская сторона причиной сложившейся ситуации называла ужесточение контроля со стороны России.

Следствием транспортного коллапса стала почти полная остановка западного маршрута доставки карго-грузов в РФ из Китая (подробнее об этом можно прочитать здесь). Чтобы стабилизировать ситуацию, Москва в октябре ввела упрошенный порядок пересечения грузов на границе двух стран, который действовал до конца 2025 года.

