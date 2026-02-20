Трамп объявил о $7 млрд помощи Газе, включая помощь от Казахстана и Узбекистана

CentralAsia (CA) - На заседании Совета мира в Вашингтоне президент США Дональд Трамп объявил о помощи более $7 миллиардов для сектора Газа.

«Регион больше не является очагом радикализма и террора. Чтобы покончить с тем, что мы имеем сегодня, я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более $7 миллиардов в пакет помощи», - сообщил Трамп.

Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 млрд в «Совет мира», отметил Трамп. Выступая на мероприятии, он также сообщил, что ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы, а ФИФА направит $75 млн на футбольные проекты в регионе. Кроме этого, Япония проведет сбор средств на помощь, в котором примут участие несколько других стран региона, включая Южную Корею, Филиппины и Сингапур.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Как сообщила газета The Guardian, к саммиту было подготовлено предложение о строительстве в секторе Газа военной базы на 5 тыс. человек — места дислокации создающихся Международных стабилизационных сил (ISF). По данным газеты, представители небольшой группы международных строительных фирм с опытом работ в зонах боевых действий уже посетили место предполагаемого расположения базы.

В ходе заседания Трамп рассказал, что Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан «обязались направить войска и полицию для стабилизации ситуации в Газе».