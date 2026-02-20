Как дипломат из Кыргызстана стал героем соцсетей в Японии

Эрмек Омуралиев и Шигеру Исиба // АКИpress

CentralAsia (CA) - Назначение Эрмека Омуралиева на пост чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Италии неожиданно стало вирусным в социальных сетях. Причиной послужило внешнее сходство кыргызского дипломата с бывшим премьер-министром Японии Шигеру Исибой, что привлекло внимание тысяч пользователей из Японии.

Информационное агентство АКИpress опубликовало новость о назначении Омуралиева 18 февраля в социальной сети X (бывший Twitter). Пост быстро набрал популярность, но не столько из-за дипломатического события, сколько благодаря комментариям японских пользователей, которые массово отметили сходство с Исибой.

Эрмек Омуралиев назначен послом Кыргызстана в Италии

Шигеру Исиба – известный японский политик, занимал пост премьер-министра в 2024-2025 годах. Омуралиев имеет схожие с ним черты, что вызвало волну шуток, сравнений и мемов.

Шигеру Исиба // Bloomberg/GettyImages

По данным на 20 февраля, оригинальный пост АКИpress собрал статистику: более 1000 лайков, 600 репостов и цитат (которые и стали основным источником обсуждения) и более 600 тысяч просмотров. Общая вовлеченность по теме, включая цитаты и связанные обсуждения, превысила миллион взаимодействий, с преобладанием трафика из Японии. Это редкий случай, когда локальная дипломатическая новость из Центральной Азии стала глобальным мемом благодаря случайному визуальному совпадению.

Японские пользователи не скупились на креатив: многие прямо сравнивали Омуралиева с «Гэру» (прозвище Исибы), шутили о «двойниках» и «смене профессии» и даже фантазировали о «секретной жизни» политика (если вы зарегистрированы в X, пройдите по этой ссылке)

Некоторые цитаты пользователей:

@SOTA07NW08: В Кыргызстане двойник господина Исибы. эти блестящие глаза и пробор в волосах — вылитый господин Исиба

@arujetan: Слышал, что лица киргизов и японцев якобы странно похожи, но чтобы даже политики друг друга были точь-в-точь двойниками — это уж чересчур.

@3egLmaklchU7: Посол Кыргызстана в Италии слишком уж Исиба

@Ginger_NEGI: Подумал, что это Исиба-сан проплыл в ленте, а это посол Кыргызстана в Италии

@RPGuserHIND: Любящий мясо Исиба — в Кыргызстане, любящий рыбу Исиба — в Японии

@GORORIPUYO: На мгновение в TL промелькнуло красивое фото вроде Исибы, а там написано Кыргызстан

@FJK03323226: С какой стороны ни посмотри — это Исиба в кыргызском облике

@reizan02: Слишком уж Исиба — посол Кыргызстана

@similar_face: Сравнение фотографий. Сходство: 4.3 из 5. Если из Исибы вывести токсины — получится Омуралиев

@tokiy_0904: Серьёзно, это кыргызская версия Исибы на максималках

@Djrongiaui1: Шигеру Исиба, бывший премьер, оказался кыргызом...!?

@04wlKVjDb9LhDS1: Исиба-сан, волосы стали гуще

Общий тренд в комментариях: японские пользователи продолжают называть Омуралиева «キルギスの石破» или «石破すぎる», часто добавляя эпитеты вроде «綺麗な» (красивый/улучшенный) или шутки про «версии» Исибы.

