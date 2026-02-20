Трамп поручил подготовить к рассекречиванию материалы Пентагона об НЛО

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству обороны и другим ведомствам начать подготовку к рассекречиванию правительственных документов, связанных с неопознанными летающими объектами и поиском внеземной жизни. Об этом он сообщил 20 февраля в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, решение принято на фоне «огромного общественного интереса» к теме.

«Учитывая огромный интерес, я поручаю министру войны, а также другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания государственных материалов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами, а также любых других данных, имеющих отношение к этим крайне сложным, но чрезвычайно интересным и важным вопросам», — написал Трамп.

Президент не уточнил, какие именно документы могут быть опубликованы, в каком объёме и в какие сроки они станут доступными общественности.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в американских СМИ после шутливых высказываний бывшего президента Барака Обамы о «реальности инопланетян», которые вызвали широкий общественный резонанс.