Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Арагчи провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Министры обменялись мнениями с учётом итогов состоявшихся в Женеве непрямых контактов между США и Ираном.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учетом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов», - говорится в сообщении МИД России.

Российская сторона подтвердила поддержку переговорному процессу, направленному на поиск политико-дипломатических решений при уважении законных прав Ирана в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, министры затронули отдельные вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес.

В МИД РФ отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.