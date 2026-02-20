Казахстан готовится к референдуму по новой Конституции: курс на системную модернизацию

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 15 марта 2026 года назначен республиканский референдум по принятию новой Конституции. Инициатором реформы выступил президент Касым-Жомарт Токаев, позиционирующий изменения как продолжение политических преобразований 2025 года.
Проект фактически представляет собой новую редакцию Основного закона: изменения затрагивают 77 статей, или около 84% действующего текста.
От реформ — к институциональной зрелости
Новый проект Конституции рассматривается не как точечное обновление, а как комплексная модернизация всей государственной системы. Его цель — завершить переход от этапа становления государственности к этапу зрелого институционального развития, где ключевыми становятся правовая определенность, баланс властей и системная ответственность.
Документ закрепляет не только основы суверенитета, но и механизмы его реализации — с четко определенными полномочиями, процедурами и пределами власти.
Новая архитектура политической системы
Среди ключевых изменений:
- переход к однопалатному парламенту
- усиление роли Курултая в системе власти
- создание нового института — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный совет) с правом законодательной инициативы
- введение должности вице-президента
Эти решения направлены на повышение управляемости и расширение участия общества в политике.
Баланс власти и предотвращение концентрации полномочий
Конституция сохраняет президентскую форму правления, но усиливает механизмы сдержек и противовесов.
Назначение судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты будет происходить президентом с согласия Курултая. Это формирует систему совместной ответственности и снижает риски концентрации власти.
Усиление роли Конституционного суда
Конституционный суд закрепляется как независимый орган, обеспечивающий верховенство Конституции.
Его решения становятся окончательными, а нормы, признанные неконституционными, утрачивают силу. Важным нововведением является право граждан напрямую обращаться в суд для защиты своих прав.
Права человека и цифровая эпоха
Проект адаптирует систему прав и свобод к современным условиям:
- усиливается защита персональных данных и цифровых коммуникаций
- закрепляется принцип недопустимости ухудшения положения граждан
- расширяются процессуальные гарантии при задержании
Это приближает национальную правовую систему к современным международным стандартам.
Идеологические и правовые новации
В Конституции закрепляются:
- брак как союз мужчины и женщины
- приоритет национального права над международным
- сохранение статуса русского языка как официального наряду с казахским
Эти положения отражают курс на укрепление правового суверенитета и национальной идентичности.
Система ответственности и преемственность власти
Документ вводит ограничения на повторные назначения на высшие должности, устанавливает прозрачные процедуры отставки президента и четкие сроки выборов.
Введение института вице-президента обеспечивает стабильность и управляемость в переходные периоды.
Экономика, экология и развитие
Конституция предусматривает:
- специальные правовые режимы для развития регионов
- формирование устойчивой инвестиционной среды
- закрепление экологической ответственности и принципов устойчивого развития
Это отражает интеграцию экономической и экологической повестки в Основной закон.
Референдум и участие граждан
Поправки в Конституцию могут приниматься исключительно через всенародный референдум, что усиливает демократическую легитимность.
Дополнительно расширяется участие граждан через новый институт Народного совета, в состав которого войдут не менее 130 представителей общества.
Переходный период и ключевые даты
- 11 февраля 2026 года — проект представлен президенту
- 15 марта 2026 года — референдум
- 1 июля 2026 года — возможное вступление Конституции в силу
Переходные положения направлены на предотвращение правовых вакуумов и обеспечение стабильности системы.
Итог
Проект новой Конституции Казахстана формирует модель более структурированного, сбалансированного и устойчивого государства.
Он объединяет институциональные реформы, усиление правовых механизмов и расширение участия граждан, отражая стремление страны к модернизации и долгосрочной стабильности.