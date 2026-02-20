Казахстан готовится к референдуму по новой Конституции: курс на системную модернизацию

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 15 марта 2026 года назначен республиканский референдум по принятию новой Конституции. Инициатором реформы выступил президент Касым-Жомарт Токаев, позиционирующий изменения как продолжение политических преобразований 2025 года.

Проект фактически представляет собой новую редакцию Основного закона: изменения затрагивают 77 статей, или около 84% действующего текста.

От реформ — к институциональной зрелости

Новый проект Конституции рассматривается не как точечное обновление, а как комплексная модернизация всей государственной системы. Его цель — завершить переход от этапа становления государственности к этапу зрелого институционального развития, где ключевыми становятся правовая определенность, баланс властей и системная ответственность.

Документ закрепляет не только основы суверенитета, но и механизмы его реализации — с четко определенными полномочиями, процедурами и пределами власти.

Новая архитектура политической системы

Среди ключевых изменений:

переход к однопалатному парламенту

усиление роли Курултая в системе власти

создание нового института — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный совет) с правом законодательной инициативы

введение должности вице-президента

Эти решения направлены на повышение управляемости и расширение участия общества в политике.

Баланс власти и предотвращение концентрации полномочий

Конституция сохраняет президентскую форму правления, но усиливает механизмы сдержек и противовесов.

Назначение судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты будет происходить президентом с согласия Курултая. Это формирует систему совместной ответственности и снижает риски концентрации власти.

Усиление роли Конституционного суда

Конституционный суд закрепляется как независимый орган, обеспечивающий верховенство Конституции.

Его решения становятся окончательными, а нормы, признанные неконституционными, утрачивают силу. Важным нововведением является право граждан напрямую обращаться в суд для защиты своих прав.

Права человека и цифровая эпоха

Проект адаптирует систему прав и свобод к современным условиям:

усиливается защита персональных данных и цифровых коммуникаций

закрепляется принцип недопустимости ухудшения положения граждан

расширяются процессуальные гарантии при задержании

Это приближает национальную правовую систему к современным международным стандартам.

Идеологические и правовые новации

В Конституции закрепляются:

брак как союз мужчины и женщины

приоритет национального права над международным

сохранение статуса русского языка как официального наряду с казахским

Эти положения отражают курс на укрепление правового суверенитета и национальной идентичности.

Система ответственности и преемственность власти

Документ вводит ограничения на повторные назначения на высшие должности, устанавливает прозрачные процедуры отставки президента и четкие сроки выборов.

Введение института вице-президента обеспечивает стабильность и управляемость в переходные периоды.

Экономика, экология и развитие

Конституция предусматривает:

специальные правовые режимы для развития регионов

формирование устойчивой инвестиционной среды

закрепление экологической ответственности и принципов устойчивого развития

Это отражает интеграцию экономической и экологической повестки в Основной закон.

Референдум и участие граждан

Поправки в Конституцию могут приниматься исключительно через всенародный референдум, что усиливает демократическую легитимность.

Дополнительно расширяется участие граждан через новый институт Народного совета, в состав которого войдут не менее 130 представителей общества.

Переходный период и ключевые даты

11 февраля 2026 года — проект представлен президенту

15 марта 2026 года — референдум

1 июля 2026 года — возможное вступление Конституции в силу

Переходные положения направлены на предотвращение правовых вакуумов и обеспечение стабильности системы.

Итог

Проект новой Конституции Казахстана формирует модель более структурированного, сбалансированного и устойчивого государства.

Он объединяет институциональные реформы, усиление правовых механизмов и расширение участия граждан, отражая стремление страны к модернизации и долгосрочной стабильности.

