На Байкале автомобиль с туристами провалился под лёд, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В Иркутской области России автомобиль с людьми провалился под лёд озера Байкал, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли несколько человек. Об этом 20 февраля сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации следствия, днём 20 февраля в районе мыса Хобой под лёд ушёл автомобиль марки УАЗ, в котором находились девять человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что одному человеку удалось спастись, остальные пассажиры, предварительно, погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («халатность»).

Обстоятельства трагедии устанавливаются.