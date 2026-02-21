Freedom House: Уровень политических прав в США ниже, чем в Монголии

«Вот сравнение США и Монголии на основе отчета Freedom House. США получили оценку 73/100 по свободе интернета, в то время как их оценка по политическим правам (34/40) ниже, чем в Монголии. Между тем, Монголия имеет показатель политических прав 36/40», — пишет MiddleAsiaNews.

После мирной революции 1990 года в Монголии начались многопартийные выборы, и страна утвердилась как избирательная демократия. Политические права и гражданские свободы в целом соблюдаются. Политические партии по-прежнему опираются на патронажные сети, а не на конкуренцию в выработке политических концепций, и коррупция широко распространена.

Статус страны или территории в мире по показателю «Свобода в мире» зависит от ее совокупного показателя политических прав по шкале от 0 до 40 и совокупного показателя гражданских свобод по шкале от 0 до 60.

Монголия, с глобальным показателем свободы 84/100, считается свободной страной, подобно Соединенным Штатам (84/100). Наш северный сосед, Россия, с глобальным показателем свободы 12/100, показателем свободы в сети 17/100 и показателем стран-транзитов 1/100, считается несвободной страной и страной с устоявшимся авторитарным режимом. Между тем Казахстан, с глобальным показателем свободы 23/100, считается несвободной страной.

Соединенные Штаты — федеративная республика, граждане которой пользуются преимуществами динамичной политической системы, прочной традиции верховенства права, широких свобод выражения мнений и вероисповедания, а также широкого спектра других гражданских свобод. Однако в последние годы демократические институты страны подверглись эрозии, что отразилось в росте политической поляризации и экстремизма, партийном давлении на избирательный процесс, злоупотреблениях и дисфункции в системах уголовного правосудия и иммиграции, а также в растущем неравенстве в богатстве, экономических возможностях и политическом влиянии.

