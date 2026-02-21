США рассматривают план ликвидации верховного лидера Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные сценарии действий в отношении Ирана, включая вариант ликвидации верховного лидера страны Али Хаменеи и его сына Моджтабы, которого считают потенциальным преемником. Об этом 21 февраля сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленного советника американского президента.

По словам источника, у Вашингтона подготовлены планы на разные варианты развития ситуации.

«Один из сценариев предусматривает ликвидацию аятоллы, его сына и мулл… Что выберет президент, никто не знает», - сообщил собеседник издания.

Другой источник подтвердил, что соответствующий план был представлен Трампу несколько недель назад.

В публикации также отмечается, что администрация США готова рассмотреть вариант соглашения, при котором Ирану будет разрешено «символическое» обогащение урана при условии отсутствия возможности создания ядерного оружия. При этом американские чиновники подчёркивают, что требования к будущему предложению Тегерана остаются крайне высокими.

Один из представителей администрации заявил, что президент США готов принять соглашение, которое будет «содержательным» и политически приемлемым внутри страны. В противном случае, по его словам, терпение Вашингтона может быть ограниченным.

По данным американских и израильских источников Axios, Трамп также может принять решение о военном ударе по Ирану в ближайшие дни.

Отношения между США и Ираном остаются напряжёнными, несмотря на возобновление переговоров по ядерной программе. Очередной раунд американо-иранских консультаций завершился 17 февраля в Женеве.

Как сообщил один из американских чиновников, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили главе МИД Ирана Аббасу Арагчи, что позиция Вашингтона заключается в недопущении обогащения урана на территории Ирана. Однако США готовы изучить компромиссный вариант при наличии доказательств его безопасности.

Посредники из Омана и Катара, по информации источников, призывают стороны к соглашению, которое позволит обеим сторонам объявить о дипломатической победе и будет приемлемо для стран региона и Израиля.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что ключевой «красной линией» Вашингтона остаётся недопущение получения Ираном ядерного оружия. В свою очередь Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран не намерен обладать таким оружием.

Один из источников Axios охарактеризовал прошедшие переговоры в Женеве как «гамбургер, набитый ничем», а вероятность военного конфликта между США и Ираном оценил примерно в 90%.