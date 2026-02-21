Бывшего принца Эндрю могут исключить из линии престолонаследия Великобритании

CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения законопроекта об исключении принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, младшего брата короля Карла III, из линии престолонаследия. Об этом 21февраля сообщило агентство BBC.

По данным издания, инициатива может быть реализована после завершения полицейского расследования, связанного с бывшим герцогом Йоркским. Ряд членов парламента, включая представителей Либерально-демократической партии и Шотландской национальной партии, заявили о готовности поддержать предложение правительства в случае его внесения. В то же время часть депутатов от Лейбористской партии выразила сомнения в необходимости такого шага, отмечая, что вероятность приближения принца Эндрю к престолу крайне мала.

В настоящее время брат короля занимает восьмое место в очереди на британский трон, несмотря на то что ранее был лишён королевских титулов после скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ранее власти Великобритании заявляли, что не планируют менять законодательство о престолонаследии.

Изменение порядка наследования требует принятия отдельного акта парламента с одобрением обеих палат, а также согласия других стран Содружества, где главой государства является британский монарх. Последние изменения в законодательство о престолонаследии были внесены в 2013 году, а исключение из линии наследования в последний раз происходило в 1936 году — тогда из неё были выведены бывший король Эдуард VIII и его потомки.

19 февраля принц Эндрю был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и спустя около 11 часов освобождён. По нескольким связанным с ним адресам 19–20 февраля прошли обыски, которые, по данным СМИ, могут продолжаться до 23 февраля.