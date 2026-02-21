На военной базе в Иордании зафиксировано увеличение числа военных самолётов США

CentralAsia (CA) - На авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании зафиксировано значительное увеличение числа американских военных самолётов на фоне роста напряжённости между США и Ираном. Об этом 21 февраля сообщило издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные отслеживания полётов.

По информации издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолётов — примерно в три раза больше обычного количества, размещаемого на этой базе. Кроме того, согласно полётным данным, с 15 февраля на объект совершили посадку не менее 68 транспортных самолётов. Отмечается, что часть дополнительных истребителей может находиться в укрытиях.

Газета также обнаружила на спутниковых снимках современные истребители F-35, которые обычно не базируются на данном объекте, а также беспилотные летательные аппараты, вертолёты и новые средства противовоздушной обороны.

Ранее агентство Reuters сообщало о наращивании американской авиационной техники в феврале также на базе «Эль-Удейд» в Катаре.

Иорданские чиновники заявили изданию, что размещение американских самолётов и оборудования осуществляется в рамках оборонного соглашения с Соединёнными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в направлении Ирана направляется «огромная армада», выразив надежду на достижение соглашения по ядерной программе Тегерана. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчёркивал, что республика намерена отстаивать право на обогащение урана, даже если это приведёт к военному конфликту.

