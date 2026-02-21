Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин для всех стран

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 10% на импорт товаров из всех стран. Об этом он сообщил 21 февраля в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — написал глава Белого дома.

Решение было принято после вердикта Верховного суда США, признавшего незаконным ранее введение пошлин против отдельных торговых партнёров. По данным Белого дома, новые тарифы вводятся сроком на 150 дней и начнут действовать с 24 февраля с 06:01 по центральноевропейскому времени. Для продления меры на более длительный период администрации потребуется одобрение Конгресса.

Сообщается, что Трамп обосновал решение положениями закона о торговле 1974 года. При этом, как отмечают эксперты, остаются сомнения относительно соответствия ситуации юридическим требованиям для применения этой нормы.

Белый дом также объявил ряд исключений: пошлины не распространяются на товары, которые считаются критически важными для экономики США. В частности, речь идёт о редкоземельных и некоторых других металлах, отдельных видах сельскохозяйственной продукции, медикаментах и фармацевтических активных веществах, некоторых видах автотранспортных средств, книгах и продукции аэрокосмической отрасли. Кроме того, для отдельных категорий товаров могут действовать специальные таможенные соглашения в зависимости от страны происхождения.