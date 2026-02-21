В Казахстане непривитых детей временно отстраняют от школ и детсадов при выявлении кори

CentralAsia (KZ) - В Казахстане непривитых детей будут временно отстранять от посещения детских садов и школ при регистрации случаев кори для предотвращения распространения инфекции. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, документ вступил в силу 19 февраля.

Согласно постановлению, руководители управлений образования обязаны контролировать уровень охвата вакцинацией среди детей не ниже 90%, проводить так называемый «утренний фильтр» для недопущения в образовательные учреждения детей и педагогов с признаками заболевания, а также информировать родителей о необходимости иммунизации.

Кроме того, образовательным организациям поручено обеспечивать временное отстранение непривитых детей в случае выявления случаев кори.

Ранее в комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщали, что массовые отказы от вакцинации привели к снижению коллективного иммунитета в стране. По данным ведомства, 59% заболевших корью детей не были привиты из-за отказа родителей от вакцинации.

