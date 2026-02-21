Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро

CentralAsia (CA) - Венгрия выступила против выделения Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро и заблокировала соответствующее решение до возобновления транзита нефти в страну по трубопроводу «Дружба». Об этом 20 февраля сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — написал он в социальной сети X, обвинив Киев в «шантажe».

По словам главы венгерского МИД, приостановка транзита нефти произошла «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», чтобы создать перебои с поставками топлива и повлиять на внутреннюю политическую ситуацию в стране накануне парламентских выборов, назначенных на 12 апреля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подтвердил блокировку финансовой помощи.

«Пока Украина перекрывает нефтепровод «Дружба», Венгрия будет блокировать украинский военный кредит в 90 млрд евро. Нас нельзя шантажировать!», — заявил он в Facebook.