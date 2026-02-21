экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США нанесли удар по судну в Тихом океане в рамках операции против наркоторговли

CentralAsia (CA) -  Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, по их данным, использовалось организациями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 21 февраля сообщило Южное командование США.

Как уточняется, операция проводилась в рамках миссии «Южное копьё».

«Объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла летальный кинетический удар по судну, используемому организациями, признанными террористическими», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

По данным американского командования, в результате удара погибли три человека. Дополнительные подробности операции не приводятся.

