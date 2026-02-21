В Киеве российского морпеха приговорили к пожизненному сроку за убийство пленных

CentralAsia (CA) - Суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Владимира Иванова к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве двух украинских военнопленных. Об этом 20 февраля сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, преступление произошло в январе 2025 года во время боёв в Курской области. Суд установил, что Иванов и другие российские военные устроили засаду, в ходе которой двое украинских военнослужащих сложили оружие и подняли руки, чтобы сдаться в плен, однако осуждённый открыл по ним огонь.

На судебных заседаниях свидетели — сослуживцы Иванова — заявляли, что он действовал по приказу командира. Однако суд пришёл к выводу, что военной необходимости применять силу не было, а обвиняемый осознавал преступный характер приказа и мог отказаться от его выполнения.

Действия военнослужащего квалифицированы по статье «нарушение законов и обычаев войны, совершённое группой лиц, повлёкшее гибель лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права».

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: Иванов обязан выплатить 50 млн гривен компенсации бывшей супруге одного из погибших.