Словакия пригрозила Украине остановкой аварийных поставок электроэнергии

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если Киев не восстановит транзит нефти в Словакию. Об этом он сообщил 21 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы правительства, решение может быть принято уже в понедельник.

«Если Владимир Зеленский в понедельник не восстановит поставки нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между странами по вопросу транзита нефти и энергетического сотрудничества.