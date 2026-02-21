экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийных поставок электроэнергии

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если Киев не восстановит транзит нефти в Словакию. Об этом он сообщил 21 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы правительства, решение может быть принято уже в понедельник.

«Если Владимир Зеленский в понедельник не восстановит поставки нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между странами по вопросу транзита нефти и энергетического сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com