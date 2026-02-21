CNN: разведка США заявила о возможных тайных испытаниях ядерного оружия в Китае

CentralAsia (KG) - Американские разведывательные службы считают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия и в последние годы мог провести как минимум одно секретное испытание. Об этом 21 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, Пекин не только модернизирует свой ядерный арсенал, но и, предположительно, мог нарушить международный мораторий на ядерные испытания 1996 года, проведя скрытое испытание в июне 2020 года.

Как отмечается в материале, инвестиции Китая в развитие ядерных вооружений направлены на достижение качественного паритета с Россией и США. По мнению экспертов, это может обеспечить КНР технические возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна из ведущих ядерных держав.

Среди направлений разработки, по информации CNN, — создание ракет с несколькими миниатюрными боеголовками, расширение линейки вооружений, а также разработка тактического ядерного оружия малой мощности, которое ранее страна не производила.

По словам источников телеканала, подобное вооружение может быть предназначено для применения по целям, расположенным ближе к территории Китая, в том числе в сценариях возможной реакции Пекина на поддержку Тайваня со стороны США.

Официальных комментариев китайской стороны по поводу приведённой информации на момент публикации не приводится.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения