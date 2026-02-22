Трамп ввёл режим ЧП в Вашингтоне из-за загрязнения реки Потомак сточными водами

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия в связи с масштабным загрязнением реки Потомак сточными водами после обрушения канализационной трубы. Об этом 21 февраля сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В сообщении ведомства отмечается, что режим ЧП введён для усиления мер реагирования на последствия аварии, произошедшей 19 января 2026 года и продолжающей оказывать влияние на регион. Решение президента уполномочивает FEMA координировать федеральную помощь и меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Координатором операций назначен сотрудник агентства Марк О’Хэнлон.

Ранее глава Белого дома сообщил о масштабной экологической проблеме в своей социальной сети Truth Social. По его словам, из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд в реку Потомак были сброшены несколько миллионов галлонов неочищенных сточных вод. Трамп также выражал обеспокоенность резким неприятным запахом в столичном регионе.

Президент возложил ответственность за произошедшее на власти штата Мэриленд, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения. В Белом доме также заявили о необходимости капитального ремонта водной инфраструктуры региона.

Река Потомак протяжённостью около 652 км протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния, а столица США Вашингтон расположена на её берегу.