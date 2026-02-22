NASA отложило запуск пилотируемого корабля «Орион» к Луне на неопределённый срок

CentralAsia (CA) - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск космического корабля «Орион» с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии «Артемида-2». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба агентства.

Изначально старт был запланирован на март 2026 года, однако подготовка была приостановлена после обнаружения технических неполадок в ракете-носителе Space Launch System (SLS), которая должна вывести корабль на околоземную орбиту.

По данным NASA, в ночь на 21 февраля инженеры зафиксировали нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты, что потребовало дополнительной проверки оборудования. В связи с этим ракету решено вернуть в сборочный цех для устранения неисправностей.

Глава NASA Джаред Айзеккман отметил, что возникшие проблемы повлияют на стартовое окно в марте, однако новая дата запуска пока не определена.

Миссия «Артемида-2» должна стать первым пилотируемым облётом Луны в рамках новой лунной программы США.