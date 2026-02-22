В Словакии поезд насмерть сбил медведя

CentralAsia (CA) - В Словакии произошло столкновение поезда с медведем, в результате которого животное погибло. Об этом 21 февраля сообщил заместитель министра окружающей среды страны Филип Куффа.

«Еще один инцидент с медведем. Ночное столкновение поезда и медведя. Вес — 162 кг», - сообщил он.

По словам чиновника, это первое подобное дорожно-транспортное происшествие с участием медведя в стране с начала 2026 года. Обстоятельства инцидента уточняются.