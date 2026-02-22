Учёные сообщили об отсутствии солнечных пятен впервые за несколько лет

CentralAsia (CA) - На обращённой к Земле стороне Солнца в настоящее время не наблюдается ни одного пятна. Об этом 22 февраля сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении специалистов.

По данным учёных, последний раз Солнце без единого пятна наблюдалось 11 декабря 2021 года. Специалисты отмечают, что полное исчезновение пятен обычно происходит в периоды крайне низкой солнечной активности — во время так называемого солнечного минимума.

Кроме того, впервые с 2024 года нулевого значения достиг индекс вспышечной активности.

Учёные поясняют, что солнечные пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности звезды и связаны с её магнитным полем: тёмные участки формируются в местах высокой концентрации магнитного потока. Поскольку энергия солнечных вспышек формируется за счёт магнитных полей, количество и площадь пятен напрямую коррелируют с уровнем солнечной активности.