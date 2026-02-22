В Японии во время «голого фестиваля» произошла давка, пострадали шесть человек

CentralAsia (KZ) - В японской префектуре Окаяма во время традиционного «голого фестиваля» произошла давка, в результате которой пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным медиков, все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии без сознания.

Инцидент произошёл во время массового состязания на территории храмового комплекса, где участники в набедренных повязках борются за деревянные жезлы «синги», которые, согласно поверью, приносят удачу. Как сообщили в полиции, давка началась в момент, когда в главном зале храма погасили свет и жезлы были брошены в плотную толпу участников.

По информации организаторов, в этом году в фестивале приняли участие около 10 тыс. человек. После происшествия организаторы принесли извинения, признав, что принятые меры безопасности оказались недостаточными.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения