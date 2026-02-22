экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп объявил о повышении пошлин на импорт до 15%

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить уровень пошлин на импорт товаров из всех стран мира с 10% до 15%. Об этом он написал 22 февраля в социальной сети Truth Social.

«Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира (…) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство», — заявил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что его администрация продолжит работу над новой системой тарифной политики.

Ранее в ночь на субботу президент сообщил о подписании указа о введении «глобальных пошлин» в размере 10% на импорт из всех стран. В Белом доме уточнили, что меры не будут распространяться на ряд товаров, включая продукцию, имеющую критическое значение для экономики США.

Американский лидер ранее предупреждал о возможном введении подобных тарифов после решения Верховного суда США, который признал незаконными многие пошлины, введённые администрацией. Суд пришёл к выводу, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) не предоставляет президенту права вводить импортные тарифы.

