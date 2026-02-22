В России внесен законопроект о правилах пребывания детей мигрантов: требование выезда не коснется имеющих ВНЖ

CentralAsia (KZ) - Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий новые правила пребывания в стране детей иностранных граждан, работающих по патенту.

Документы предполагает внесение изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно инициативе, дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только на срок действия патента родителя и при условии оплаты фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц не только за самого работника, но и за каждого ребёнка.

При этом после достижения 18-летнего возраста такие лица должны будут в течение 30 дней либо покинуть территорию России, либо оформить законные основания для пребывания, в том числе подать заявление на получение патента.

Вместе с тем требование о выезде не будет распространяться на иностранных граждан, имеющих иные правовые основания нахождения в стране. Речь идёт, в частности, о лицах с разрешением на временное проживание, видом на жительство, обучением или трудовым статусом, предусмотренным российским законодательством.

В пояснительной записке отмечается, что поправки направлены на исключение случаев бесконтрольного пребывания в России лиц, которые перестали считаться несовершеннолетними иждивенцами иностранных работников.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнительные условия выдачи патента. Его могут отказать оформить, если сведения об иностранном гражданине отсутствуют в государственных информационных системах либо его доход ниже прожиточного минимума в расчете на него и членов семьи.

